Coca Cola: Etwas mehr Klarheit!

Charttechnisch kündigte sich das schon an. In den jüngsten drei Handelswochen bildete sich ein Boden im Kursverlauf des US-Getränkekonzerns “The Coca Cola”. Vor drei Wochen eine kleine Wochenkerze bei guten Umsätzen deutete eine Pause an.

Darauf folgte vor zwei Wochen eine ebenso kleine Wochenkerze. Jedoch schon mit dem Versuch nach oben zu starten. Dieser Versuch scheiterte zwar. Doch die Wochenkerze mit kleinem



