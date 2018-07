Coca-Cola: Egal was kommt…

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Coca Cola kämpft seit einiger Zeit einen erbitterten Kampf. Seit Monaten tobt der Zuckerstreit, in dem die Verbraucherschützer von Foodwatch den Brausekonzern an den Pranger stellen, da er mit verantwortlich sei für die Ausbreitung von Fettleibigkeit und Diabetes. In mehreren Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich und Mexiko, gelten mittlerweile Extra-Steuern auf Zucker. Doch egal was kommt, Coca-Cola hält mit Marketing dagegen.

Ein Beitrag von Achim Graf.