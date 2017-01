Coca-Cola: Bilanz verhagelt?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

der starke Dollar und Restrukturierungskosten haben Coca-Cola die Bilanz verhagelt. Trotz höherer Preise gingen Umsatz und Gewinn in den ersten 9 Monaten zurück. Abgesehen von Nordamerika hat der Konzern in allen Regionen weniger umgesetzt. Mehr verdient hat Coca-Cola auf dem Heimatmarkt und in Asien. Die Konsumenten kaufen immer häufiger Fruchtsäfte und Wasser statt zuckerhaltige Cola oder Fanta. Um den Absatz anzukurbeln setzt Coca-Cola auf versteckte Preiserhöhungen und bietet kleinere Flaschen und Dosen zum gleichen Preis an.

Bisher konnten alle Maßnahmen den Umsatzschwund nicht stoppen

Aggressives Marketing soll ebenfalls neue Kunden anlocken. Zudem erweitert der Konzern durch Zukäufe seine Produktpalette um Sportgetränke, Mineralwasser, Säfte und Kaffee. Vor allem das Geschäft mit „Coffee to go“ boomt und bietet hohe Margen. Allein in Deutschland beträgt das jährliche Umsatzvolumen 16 Mrd €. Mit Hilfe seines Vertriebsnetzes will Coca-Cola seinen Marktanteil ausbauen. Es wird aber auch gespart.

Der Verkauf von Abfüllern senkt die Kosten und spült obendrein Milliarden in die Kasse. Bisher aber konnten alle Maßnahmen den Umsatzschwund nicht stoppen. Auch im abgelaufenen Jahr dürften Umsatz und Gewinn zurückgegangen sein. Der Trend könnte sich fortsetzen. Denn es drohen staatliche Eingriffe wie eine Steuer auf Getränke mit hohem Zuckergehalt. Das Management ist unbeeindruckt, zumal solche Maßnahmen die Absatzentwicklung nur kurzfristig belasten würden.

