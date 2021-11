Coca-Cola Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Coca-cola, die im Segment "Erfrischungsgetränke" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.11.2021, 04:52 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 55.88 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Coca-cola auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Coca-cola als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 4 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 62,55 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 11,93 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 55,88 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Coca-cola in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,97 Prozent liegt Coca-cola 0,6 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,38. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

