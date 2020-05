Coca-Cola-Aktie: Das sind die aktuellen Entwicklungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Corona-Krise hat auch vor der Aktie des amerikanischen Getränkeherstellers Coca-Cola keinen Halt gemacht und dem Anteilsschein kräftige Verluste zugefügt. An der Heimatbörse NYSE büßte das Papier fast 40 Prozent seines Wertes ein und erreichte am 23. März ein neues Mehrjahrestief bei 36,27 US-Dollar. Dank der bei 36,50 USD verlaufenden Unterstützung und begünstigt durch den anziehenden Gesamtmarkt ging es in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



