Coca-Cola-Aktie: Das ist eine kleine Revolution!

Coca-Cola lässt in Deutschland und anderen europäischen Ländern mal wieder ein neues Getränk an den Start gehen. Das allein klingt erstmal wenig sensationell. Allerdings handelt es sich bei dem Ganzen um etwas, was es von dem Getränkegiganten in dieser Form noch nie gab: ein Getränk mit Alkohol. Das Produkt hört auf den Namen „Topo Chico Hard Seltzer“ und ist an sich nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!