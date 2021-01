Coca-Cola-Aktie: Das ist bitter!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Dass die Coca-Cola-Aktie unter die 40-Euro-Marke fällt, mussten die Anleger in den letzten Tagen schon mehrfach beobachten. Dass sie sich nun per Wochenschluss unter der psychologisch wichtigen Linie festsetzt, ist aber besonders schmerzhaft. Nachdem das Papier am Freitag um knapp 2,3 Prozent in die Tiefe fiel, kam es bei nur noch 39,84 Euro an.

Damit wird der Abwärtstrend bei dem Papier immer ...



