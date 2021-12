Coca-Cola Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-cola, ein Unternehmen aus dem Markt "Erfrischungsgetränke", notiert aktuell (Stand 02:53 Uhr) mit 541.71 USD im Minus (-0.96 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Coca-cola einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Coca-cola jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Coca-cola liegt mit einer Dividendenrendite von 0,19 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Getränke"-Branche hat einen Wert von 2,38, wodurch sich eine Differenz von -2,19 Prozent zur Coca-cola-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Coca-cola mit einer Rendite von 106,74 Prozent mehr als 92 Prozent darüber. Die "Getränke"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,6 Prozent. Auch hier liegt Coca-cola mit 93,14 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Coca-cola in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Coca-cola haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Coca-cola bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

