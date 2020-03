Coca-Cola-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Aktie des amerikanischen Getränkeherstellers Coca-Cola ist im Zuge der allgemeinen Marktschwäche in der vorvergangenen Woche deutlich eingebrochen. Die Verluste betrugen bis zu 14 Prozent, am Freitag wurde ein Verlaufstief bei 51,58 US-Dollar markiert. Letzte Woche kam es dann zu einem kräftigen Rebound, bei dem die Verluste wieder eingedämmt wurden. Am Mittwoch erreichte die Aktie ein Hoch bei 59 USD.

Zum Ende



