Coca-Cola-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Im Februar geriet die Coca-Cola-Aktie stark unter Druck, nachdem das Unternehmen die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorgelegt hatte. Zwar gelang dem Getränkehersteller die Rückkehr in die Gewinnzone, beim Umsatz wurden jedoch die Erwartungen verfehlt. So sackte die Aktie Ende Februar auf ein Tief bei 44,12 US-Dollar ab. Nach einer kurzen Stabilisierungsphase kehrten die Käufer Anfang März an die Märkte zurück und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



