Coca-Cola Aktie: Was ist denn da los?

Die Coca-Cola-Aktie ist kurzfristig wieder etwas unter Druck geraten. Am Silvestertag erreichte der Anteilsschein ein 9-Monats-Hoch bei 54,93 USD, doch mit der Jahreswende kehrten die Bären an den Markt zurück. Nach vier Handelstagen drückten sie den Kurs bis auf 49,52 USD. Woran das liegen mag? Der Getränkehersteller streitet mit der US-Steuerbehörde IRS um eine Nachzahlung in Milliardenhöhe. Dies hat die US-Großbank ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



