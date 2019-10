Coca-Cola Aktie: Was an dieser Flasche besonders ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Ein kleiner Schritt jetzt – aber die Technologie dahinter hat großes Potenzial; so hieß es sinngemäß in einer Meldung von Coca-Cola. Um was es geht: Coca-Cola stellte eine Plastikflasche vor, die aus recyceltem Plastik hergestellt wurde, das sich im Meer bzw. an Stränden fand. Es wurden der Meldung zufolge rund 300 solcher Modell-Flaschen mit 25% recyceltem Plastik aus dem Meer hergestellt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung