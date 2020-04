Coca-Cola Aktie: Was bleibt vom Dividendenkönig?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Schlechte Nachrichten sind in diesen Tagen an der Wall Street keine Seltenheit. So kommt die Meldung, dass US-Getränkehersteller Coca-Cola derzeit Absatzeinbrüche hinnehmen müsse, nicht überraschend. Wie das Finanzportal „finanzen.net“ am Donnerstag berichtete, zeige sich inzwischen, wie sehr auch Coca-Cola von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sei. Das dürfte jedem einleuchten: Gastronomie, Kinos, Theater und Freizeitparks fallen als große Abnehmer von Getränken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



