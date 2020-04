Coca-Cola Aktie: Vormals undenkbar, jetzt Realität!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Kaum ein anderes Unternehmen dieser Welt fährt eine solch allgegenwärtige Marketingstrategie wie Coca-Cola. Jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, will der US-Brausehersteller in Deutschland bezüglich Werbung auf die Bremse drücken – und das vollumfänglich.

Laut einer Mitteilung auf der Social-Media-Plattform Instagram werde die deutsche Coca-Cola-Niederlassung jegliche kommerzielle Werbung aufgrund der Pandemie vorerst einstellen. Zuvor hatte man bereits ähnliche Maßnahmen in Großbritannien und anderen



