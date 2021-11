Coca-Cola Aktie: Das Unternehmen erwirbt restlichen 85%-Anteil an BODYARMOR!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola Co (NYSE:KO) hat die verbleibenden 85 % der Anteile an BODYARMOR, einer Produktlinie von Sport- und Flüssigkeitsgetränken, für 5,6 Milliarden US-Dollar in bar erworben. Im Jahr 2018 hatte Coca-Cola zunächst einen Anteil von 15 % an BODYARMOR erworben.

Das ist passiert

BODYARMOR wird als separater Geschäftsbereich innerhalb der operativen Einheit von Coca-Cola in Nordamerika geführt und wird weiterhin in New York ansässig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung