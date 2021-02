Coca Cola-Aktie: Übernahmegerüchte!

In Zeiten, in denen die eigene Aktie nicht gerade glänzt, kommen Übernahmegerüchte zumeist wie gerufen. So nun auch bei Coca Cola. Laut Medienberichten soll der Weltkonzern vor der Übernahme des Sportgetränkespezialisten Bodyarmor stehen. Für Coca Cola ein durchaus attraktiver Deal, kann sich der Konzern doch weg vom Image des zuckerhaltigen Brausekonzerns bewegen.

Zudem könnte die eigene Marke Gatorade durch den Deal gestärkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung