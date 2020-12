Coca-Cola-Aktie: Top-Turnaround in 2021 … oder doch nicht?!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Es gibt viele gute Gründe, weshalb man die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) mag. Für viele Dividendenjäger stehen die Anteilsscheine für außerordentliche Qualität, vor allem bei den Ausschüttungen. Mit einer Dividendenhistorie, die seit fast sechs Jahrzehnten jährliche Erhöhungen vorsieht, ist das nur allzu verständlich.

Aber es gibt auch unternehmensorientierte Gründe, die wirklich spannend sind, möglicherweise auch für 2021. Hinter Coca-Cola steckt die wohl bekannteste Getränkemarke unseres Planeten. Weder Supermärkte, Tankstellen, Restaurants noch andere Lokalitäten können auf die Marke verzichten. Das bedeutet einen wahnsinnigen Marktanteil.

Es könnte jedoch gerade jetzt einen spannenden Grund geben, weshalb die Coca-Cola-Aktie interessant ist: Nämlich einen möglichen Turnaround. Lass uns im Folgenden einmal schauen, was dafürspricht. Und was wiederum dagegen.

Coca-Cola: Top-Turnaround 2021?

Es ist für dich als Investor oder Interessierte womöglich kein Geheimnis mehr, dass auch die Coca-Cola-Aktie im Börsenjahr 2020 so manche Schwierigkeit besessen hat. Durch ein schwächeres Geschäft mit Unternehmenskunden, insbesondere aus dem Restaurant- und Event-Bereich, sind hier die Absätze rückläufig gewesen. Teilweise sogar deutlich rückläufig, was zu einem Absatzschrumpfkurs von zwischenzeitlich ca. 25 % geführt hat. Das ist in Zeiten des Lockdowns zwar nicht unüblich, für die eigentlich defensive Aktie aus dem Lebensmittel-Segment allerdings schon.

Die Kernidee könnte jetzt daher sein: Mit einem Impfstoff ist die Normalität wieder ein deutliches Stück greifbarer. Sobald es Fortschritte bei der Herdenimmunität gibt, könnten Events wieder stattfinden. Einen Lockdown müssen weder wir noch Restaurants zukünftig fürchten. Und Coca-Cola kann nicht bloß im Privatkunden-Segment seine Stärke ausspielen. Nein, sondern auch wieder im Bereich der Unternehmenskunden, Events und Restaurants. So einfach kann eine Investitionsthese daher lauten.

Hinzu kommt außerdem, dass die Coca-Cola-Aktie weiterhin ihre Qualität mitbringt. Die Dividende ist auch in diesem Jahr nicht gesenkt worden, der königliche Ausschütter thront daher weiterhin über vielen anderen Dividendenzahlern. Mit einer derzeitigen Dividendenrendite von ca. 3,1 % könnte das eine attraktive Turnaround-Basis kreieren.

Das könnte gegen einen Turnaround sprechen …

Allerdings sollten Foolishe Investoren möglicherweise auch überlegen, dass es einen Turnaround nicht zwingend im Jahre 2021 geben muss. Der Grund ist auch hier recht einfach: COVID-19 ist weiterhin ein Thema und dürfte es in den ersten Monaten des neuen Jahres auch bleiben. Das können wir mit Blick auf die aktuelle Situation zweifelsohne erkennen.

Selbst hierzulande sind die Fallzahlen noch hoch, ein zweiter Lockdown wird zwischen den Feiertagen beziehungsweise auch kurz davor verhängt. Eine Ausgangslage, die von der Normalität noch immer weit entfernt ist. Einige Events könnten daher auch in der ersten Jahreshälfte noch ausfallen. Zudem könnte das Volumen im Unternehmensbereich erneut moderat rückläufig sein. Das ist jedenfalls auch eine Perspektive, mit der Foolishe Investoren kalkulieren sollten.

Die Aktie von Coca-Cola hat zudem selbst in Euro inzwischen deutlich zweistellig zugelegt, was zeigt, dass der Discount ausgepreist sein könnte. In US-Dollar beläuft sich das 2019er-Kurs-Gewinn-Verhältnis zudem auf ca. 25,5, was alles andere als preiswert ist. Zumal das Geschäftsjahr 2019 noch eines gewesen ist, in dem Coca-Cola seine normale operative Stärke ohne COVID-19 ausspielen konnte.

Coca-Cola: Top für 2021?

Keine Frage: Die Coca-Cola-Aktie könnte daher ein gewisses längerfristiges Turnaround-Potenzial besitzen. Ob sich das jedoch im Jahr 2021 ausspielen wird, bleibt ein Rätsel. COVID-19 könnte für den US-Getränkekonzern aus Atlanta jedenfalls weitere Probleme mitbringen.

Grundsätzlich vereint Coca-Cola viel Qualität auf sich, wie eben eine starke Marke und auch eine sehr solide Dividende. Es könnte jedoch ratsam sein, die Anteilsscheine vorerst lieber auf der Watchlist zu parken.

