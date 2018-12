Coca-Cola-Aktie: Stück für Stück nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Anfang Dezember konnte ein Verkaufssignal bei der Coca-Cola-Aktie festgestellt werden. Die Aktie wird aktuell für rund 50 Dollar am Markt gehandelt. Der SMA (200) verläuft unter dem Kurs und stellt somit eine potentielle Unterstützung dar. Im MACD kam es zuletzt Mitte November zu einem Verkaufssignal. Der Trend an sich ist aufwärtsgerichtet, wobei manchmal Plateaus (Seitwärtsphasen) gebildet werden, an denen der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.