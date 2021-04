Coca-Cola-Aktie: Prickelnde Erholung!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Das Geschäft von Coca-Cola (NYSE:KO) wurde während der COVID-19-Pandemie besonders hart getroffen, da die Menschen Zusammenkünfte vermieden und Veranstaltungen auf der ganzen Welt abgesagt wurden. Da das Geschäftsmodell von Coca-Cola (NYSE:KO) stark von diesen Getränken am Point-of-Sale abhängt, führte die Pandemie zu einem starken Volumenrückgang im Geschäftsjahr 2020, während Konkurrenten wie PepsiCo (NASDAQ:PEP) sich einer boomenden Nachfrage in Supermärkten und Lagerhäusern erfreuten. Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung