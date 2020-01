Coca-Cola Aktie: Mehr als nur ein Getränk!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Auf der Internetseite von The Coca-Cola Company (kurz „Coca-Cola“) findet sich auch ein durchaus nachdenklicher Beitrag des CEO des Unternehmens (Jamens Quincey) zum Thema 100 Jahre Coca-Cola an der Börse. Coca-Cola selbst begann demnach bereits 1886 – nicht als Unternehmen, sondern als Getränk. Ob da der Erfinder (John Pemberton) geahnt hat, dass er etwas erfunden hatte, was solchen riesigen Erfolg haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



