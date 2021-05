Coca-Cola-Aktie: Man kann nicht immer gewinnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Kaum ein Unternehmen konnte in seiner Geschichte derart durchschlagende Erfolge feiern wie Coca-Cola. Mit seinen süßen Brausen hat das Unternehmen wahrhaftige Kassenschlager erschaffen, die sich wohl auch bis weit in die Zukunft hervorragend verkaufen werden. Dem Management gelang es zudem immer wieder, in neue Märkte vorzudringen.

Dass dies nicht immer glückt, zeigt sich aktuell am Beispiel der Energy Drinks. Dort wollte Coca-Cola ...



