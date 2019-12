Coca-Cola-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie verläuft seit Anfang September in einem Seitwärtstrend. Der November begann denkbar ungünstig und führte zu einem Rücksetzer bis auf 51,58 US-Dollar. Doch so schnell und überraschend der Rücksetzer kam, so schnell meldeten sich die Käufer zurück und erwirkten die Rückkehr in den Seitwärtstrend. Aktuell notiert die Aktie bei 53,60 US-Dollar, bis zum Allzeithoch vom 4. September bei 55,92 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung