Coca-Cola Aktie: Langfristige Chancen durch….!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Auf der Internetseite von The Coca-Cola Company (kurz „Coca-Cola“) findet sich frei zugänglich eine Präsentation in Form einer PDF-Datei, welche für Aktionäre des Unternehmens interessant ist. Neben einigen Allgemeinplätzen (Dankschön an die Mitarbeiter/innen und an die „Healthcare Community“, Stichwort Coronavirus-Pandemie) finden sich da auch einige interessante Informationen. Beispiel langfristige Perspektive: Wer denkt, Coca-Cola und andere Softdrinks des Konzerns sind nun ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung