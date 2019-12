Coca-Cola-Aktie: Lageüberblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola Aktie hat eine solide Entwicklung im Jahr 2019 an den Tag gelegt. Der Kurs der Aktie konnte in den vergangenen Monaten immer weiter zulegen und erreichte dann sogar ein Mehrjahreshoch. Von diesem ist die Coca-Cola Aktie Stand heute auch nicht mehr weit entfernt. Vielleicht schafft es ja der Kurs noch in den letzten Dezemberwochen auf einen neuen Rekordwert.

