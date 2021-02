Coca-Cola-Aktie: Der Kurs wirkt holprig!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Mit soliden Unternehmen, die sich schon seit vielen Jahrzehnten am Markt etabliert haben, macht man nur in den wenigsten Fällen noch große Gewinne. Das sollte allgemein bekannt sein. Coca Cola ist eines dieser vielbeachteten Flaggschiffe an der Börse. Wer sein Geld sicher und dennoch inflationsgeschützt anlegen will, kauft sich Aktien des weltgrößten Getränkeherstellers. In den letzten Jahren ist man mit dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung