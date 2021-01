Coca-Cola-Aktie: Kurbelt das den Umsatz an?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola hat derzeit mit so einigen Problemen zu kämpfen, welche den Kurs der eigenen Aktie zuletzt deutlich in die Tiefe gedrückt haben. Da wäre die anhaltende Corona-Pandemie, welche die Geschäfte in der Gastronomie zu weiten Teilen hat einbrechen lassen. Dazu gesellen sich Steuerrückforderungen, gegen die der Konzern sich nach Kräften wehrt.

Inmitten dieser schwierigen Zeiten arbeitet der Getränkeriese daran, sein Image etwas ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung