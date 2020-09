Coca-Cola-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Seit Mitte April verläuft die Coca-Cola-Aktie in einer Seitwärtszone, die auf der Unterseite bis 44 USD und auf der Oberseite bis 50 USD reicht. Zuletzt hat sich der Kurs wieder zur Obergrenze orientiert und könnte diese nun tatsächlich nach oben durchstoßen. An der New Yorker Börse legt die Aktie kräftig zu und steigt auf 51,29 USD. Zwar muss dieser Ausbruch noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung