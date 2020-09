Coca-Cola Aktie: Im Kaffee liegt die Kraft!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Seit Anfang 2019 ist die britische Kaffeemarke Costa Coffee Teil des Coca-Cola-Imperiums. Mit der Übernahme will der Brausekonzern aus Atlanta am stark wachsenden Kaffeemarkt partizipieren.

In Deutschland ist Costa Coffee bislang eher weniger bekannt, schließlich ist die Marke hierzulande nur an insgesamt drei ausgewählten Standorten vertreten, z.B. am Karlsruher Hauptbahnhof. Dies soll sich jetzt aber ändern, kündigte die hiesige Coca-Cola-Niederlassung nun am



