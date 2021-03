Coca Cola-Aktie: Ein Hoch dank neuer Kooperation?

Laut einem Bericht der "Lebensmittel-Zeitung" hat Coca-Cola dank des Unternehmens Krüger aus Bergisch-Gladbach eine sehr gute Ausgangsbasis, um in den Kaffeemarktsegment einzusteigen. Krüger betreibt bereits unter dem Namen Costa Coffee eine Café-Kette in Großbritannien und gehört seit 2018 dem Coca-Cola Konzern an. Das Familienunternehmen Krüger hat erst neulich mit der Produktion von Aluminiumkapseln begonnen, die mit Nespresso-Maschinen von Nestlé kompatibel sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung