Coca-Cola-Aktie: In die Erfolgsspur durch Nachhaltigkeit?

Coca-Cola überzeugte zuletzt in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit mit soliden Zahlen. Trotzdem hemmte der Gewinn von 1,46 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal das Ergebnis des Wertpapiers. Die Coca-Cola-Aktie startete am Montag mit einem leichten Plus von etwa einem Prozent in die Handelswoche.

Zurück zum Vorkrisenniveau?

Bei der Präsentation der jüngsten Geschäftszahlen blickten die Investoren besonders gespannt auf den Ausblick für 2021. Coca-Cola erwartet ...



