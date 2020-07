Coca-Cola Aktie: Diese Marke ist jetzt entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola Aktie: Die Bullen kämpfen gerade um den Kursbereich von ca. 43,50 USD. Bereits zum dritten Mal haben die Bären den Aktienkurs dorthin gedrückt. Auch die Zone von 50,00 USD ist wichtig, dort kam es ebenfalls zum Gerangel. Damit rangiert das Wertpapier in einer Range. Wird nun also die Unterkante von ca. 43,50 USD per Tagesschlusskurs unterschritten, so muss das als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



