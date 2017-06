Coca Cola-Aktie: Charttechnische Kaufsignale treiben den Kurs!

Liebe Leser,

das Jahr 2017 fängt für die Aktionäre des Getränkeriesen sehr gut an. Der Kurs konnte in den ersten Monaten des Jahres um mehr als 10 % zulegen. Zu Beginn des Jahres sah es allerdings noch nicht so gut aus. Der Kurs lief seitwärts und es war keine wesentliche Kursdynamik zu erkennen. Erst im März sammelte die Aktie neue Kraft und stieg nach oben.

Abwärtstrend konnte überwunden werden

Im vierten Quartal wurden zwei wesentliche Verkaufssignale gebildet, die sich aus den gleitenden Durchschnitten (38, 100, 200) ergeben. Der Kurs wurde durch den Abwärtskanal bis auf rund 40 Dollar getrieben und ging dann in einen Seitwärtstrend über.

Kaufsignale aus den gleitenden Durchschnitten begünstigen den Aufwärtstrend 2017

Im April wurde das erste Kaufsignal, das sich aus den gleitenden Durchschnitten ergibt, generiert. Die 38-Tage-Linie durchkreuzte die 100-Tage-Linie. Ein paar Wochen später folgte der Durchbruch durch die 200-Tage-Linie und zu guter Letzt durchkreuzte auch die 100-Tage-Linie die 200-Tage-Linie. Charttechnisch deuten diese Signale auf einen weiteren möglichen Kursanstieg hin.

Ein Beitrag von Johannes Weber.