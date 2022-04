Coca-Cola-Aktie: BofAs wichtigste Erkenntnisse aus den Coca-Cola-Ergebnissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola Co (NYSE:KO) meldete für das erste Quartal ein organisches Wachstum, das über den Schätzungen der BofA und der Börse lag und laut BofA Securities von höheren Absatzmengen getragen wurde. Die Coca-Cola-These Obwohl die Bruttomargen um 90 Basispunkte zurückgingen und niedriger ausfielen als erwartet, lag das bereinigte Ergebnis über den Konsensschätzungen, so Spillane in der Notiz. Aus der COVID-19-Krise in… Hier weiterlesen