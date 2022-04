Coca-Cola-Aktie: Billiger und besser für die Umwelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Erinnern Sie sich noch an die klassischen konturierten, wiederbefüllbaren Glasflaschen der Coca-Cola Co (NYSE:KO)? Nun, sie sind wieder da. Das Unternehmen kündigte an, dass die kurvigen Flaschen in mehreren Schwellenländern erhältlich sein werden. Wiederbefüllbare Glasflaschen kehren zurück Da die Verbraucher auf der ganzen Welt die Auswirkungen der Inflation zu spüren bekommen, sucht Coca-Cola nach Möglichkeiten, die Kosten für seine Getränke… Hier weiterlesen