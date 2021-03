Coca-Cola-Aktie: Auf den Geschmack gekommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Getränkemischen ist im Trend: Immer mehr Verbraucher nutzen hierfür geschmacksreiche Sirupe, die mit Kohlensäure versetztem Wasser kombiniert werden.

Nachdem der Mega-Konzern PepsiCo bereits vor einiger Zeit auf den Sirup-Zug aufgesprungen ist, will nun auch der Erzrivale Coca-Cola nachlegen, wie aus Medienberichten hervorgeht. Demnach will das Unternehmen in Deutschland ab März einen entsprechenden Testlauf starten.

Coca-Cola-Aktie: Sirup – Konzern zieht die Nachhaltigkeits-Karte

