Coca-Cola Aktie: Alles wird teurer? Nicht ganz!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola hat in den letzten Jahren massiv in neue Getränke investiert. Allein im vergangenen Jahr hat das Unternehmen laut eigenen Angaben 13 neue kalorienfreie oder -reduzierte Produkte auf den Markt gebracht. Jetzt will der US-Konzern die Investitionen, aber auch die zusätzlichen Kosten für Energie und nachhaltige Verpackungen, wieder reinholen – mit einer merklichen Preiserhöhung.

Hierüber berichtete die „Lebensmittelzeitung“. Demnach werden ab dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung