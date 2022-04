Coca-Cola Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Kurs der Aktie Coca-cola steht am 28.04.2022, 04:37 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 65.08 USD. Der Titel wird der Branche "Erfrischungsgetränke" zugerechnet.

Die Aussichten für Coca-cola haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Coca-cola-Aktie hat einen Wert von 38,38. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (29,62). Der RSI25 liegt bei 29,62, was bedeutet, dass Coca-cola hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Buy" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Coca-cola.

2. Dividende: Coca-cola schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Getränke auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,67 % und somit 0,27 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,4 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Coca-cola-Aktie sind 13 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Coca-cola-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (6 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 67,76 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (65,56 USD) ausgehend um 3,36 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Coca-cola von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

