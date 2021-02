Coca-Cola Aktie: 2021 soll alles besser werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola will Krisenjahr hinter sich lassen: Wie der Getränkekonzern im Rahmen der am Mittwoch veröffentlichten Bilanzzahlen bekannt gab, rechne man 2021 wieder mit profitablem Wachstum.

Demnach strebt der weltgrößte Limonadenhersteller für das neue Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an. Beim Gewinn je Aktie soll das Plus vergleichbar ausfallen, so Coca-Cola.

Corona verhagelt Coca-Cola den Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Brausekonzerns fiel hingegen wie



