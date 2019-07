Cobham: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "VeriSign":

Für die Aktie Cobham stehen per 16.07.2019, 07:45 Uhr 118.85 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Cobham zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Wie Cobham derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cobham. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Cobham-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 4 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Cobham-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (120,83 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 118,85 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Cobham eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Cobham ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cobham-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 23,03, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 23,18, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.