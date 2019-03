Cobalt 27 Capital: Jetzt geht’s los!

Cobalt 27 Capital weist zum 28.03.2019 einen Kurs von 4,09 CAD an der BörseVenture auf. Das Unternehmen wird unter "Diversified Metals & Mining" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cobalt 27 Capital einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cobalt 27 Capital jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Cobalt 27 Capital wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Cobalt 27 Capital auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cobalt 27 Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,64 CAD mit dem aktuellen Kurs (4,09 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -27,48 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (4,11 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,49 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cobalt 27 Capital-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für die Cobalt 27 Capital sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Cobalt 27 Capital. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 11 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 168,95 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 4,09 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".