Coast Fire: Der richtige Trend für dich, Rente & Ruhestand?

Beschäftigst du dich mit dem Thema Rente und Ruhestand, womöglich sogar vorzeitig? Falls ja, dann könnte sich hinter den Wörtchen Coast Fire eine Bewegung verstecken, die grundsätzlich für dich interessant ist. Wie du an den letzten vier Buchstaben Fire erkennen kannst, handelt es sich dabei um einen weiteren Ausläufer der Financial Independence, Retire Early Bewegung.

Aber was genau ist Coast Fire? Und handelt es sich dabei auch um einen Ansatz, den du womöglich wählen solltest? Ein, zwei spannende Fragen, die wir jetzt etwas näher unter die Lupe nehmen wollen.

Coast Fire: Ein paar Unterschiede

Die vier Buchstaben Fire dürften vielen angehenden Frühruheständlern bereits ein Begriff sein. Die Worte Financial Independence, Retire Early definieren ziemlich genau, was das Ziel ist. Nämlich finanzielle Unabhängigkeit so früh wie möglich zu erreichen und ebenfalls möglichst früh in den Ruhestand zu gehen.

Coast Fire verfolgt beim Thema Ruhestand und Rente einen anderen Ansatz: Dabei versucht man als Investor, möglichst frühzeitig einen größeren Betrag für den Ruhestand zusammenzusparen, und lässt ihn bis zum Renteneintritt noch wachsen. Das Wörtchen Coast steht übersetzt für dahingleiten. Also ist nicht unbedingt der frühe Ruhestand das Ziel, sondern die frühe Vorsorge für die Altersphase.

Das wiederum soll etwas Druck aus dem Thema nehmen. Wer frühzeitig mit Coast Fire für die Rente vorgesorgt hat, der kann in der Theorie tun, was er möchte. Beispielsweise sich vom Karrierebegriff entfernen und Jobs annehmen, die Spaß machen. Es geht schließlich nicht mehr darum, ideal für den Ruhestand abgesichert zu sein. Nein, sondern lediglich darum, seinen Alltag bis zur Rente noch bestreiten zu können.

Ideal für dich beim Thema Ruhestand & Rente?

Coast Fire besitzt natürlich einige Vorteile. Als angehender Ruheständler versucht man in den frühen Jahren, mit einem möglichst hohen Aufwand und hohen Sparraten ein Portfolio zu kreieren, das im Alter ausreichend ist, um bequem leben zu können. Die Zeit und der Zins- und Zinseszinseffekt arbeiten noch für dich mit.

Ein früher Ruhestand ist nicht der Fokus. Aber ein Leben, in dem man selbst entscheiden kann, welche Entscheidungen man trifft und wie viel Arbeit man benötigt, um über die Runden zu kommen. Druck, weil es im Alter eng werden könnte, existiert dabei nur in den ersten Jahren.

Der Mix aus Zins- und Zinseszinseffekt und vor allem, dass man nicht nur in der Hängematte bei Coast Fire liegen möchte, könnte eine realistischere Möglichkeit schaffen, um seine Ziele zu erreichen. Mit ein wenig Arbeit, um den Alltag weiterhin zu finanzieren, könnten einige Dinge jedenfalls bedeutend einfacher sein.

