Coach Inc: Rückkehr auf die Erfolgsspur in Sicht?

Coach kehrt langsam in die Erfolgsspur zurück. Im 4. Quartal sind die Umsätze auf vergleichbarer Fläche im wichtigen US-Geschäft erstmals seit 12 Quartalen wieder gestiegen. Die Repositionierung der Marke als Luxusprodukt mit langer Tradition, hoher Handwerkskunst und einem coolen New Yorker Look hat sich ausgezahlt. Um den Wert und die Integrität der Marke weiter zu stärken, wird Coach 25% der Kaufhaus-Verkaufspunkte schließen. Zusätzlich wird es weniger Rabattaktionen auf dem Online-Kanal geben.

Bei der operativen Marge rechnet Coach Inc mit einem Anstieg auf 18,5 bis 19%

In den US-Kaufhäusern werden Kunden häufig hohe Rabatte eingeräumt, auch um mit dem Online-Handel konkurrieren zu können. Die Maßnahme wird sich langfristig auszahlen, geht aber kurzfristig zu Lasten der Umsätze. Im 1. Quartal hat Coach seine Umsätze trotz eines guten internationalen Geschäfts (+7%) nur um 1% steigern können. Der operative Gewinn legte um 17% auf 166 Mio $ zu. Damit zeichnet sich ab, dass der Konzern dieses Jahr bei der Ertragskraft einen Wendepunkt erreichen wird.

Bei der operativen Marge rechnet der Konzern mit einem Anstieg auf 18,5 bis 19%, was trotz des prognostizierten einstelligen Umsatzwachstums zu einem zweistelligen Gewinnwachstum führen wird. Von operativen Margen von 30% und mehr, die Coach bis 2013 erzielen konnte, ist der Konzern aber noch weit entfernt. Daran hat auch die Übernahme des Luxus-Frauenschuhproduzenten Weitzman nichts ändern können, dessen Geschäfte im 1. Quartal stagnierten. Mit einem KGV von 23 ist die Aktie nicht günstig.

Ein Gastbeitrag von Maximilian Fransen.

