Co-Innovations-Partnerschaft für GreenMind2 im E-Commerce (FOTO)

Mannheim (ots) -CAMELOT startet Innovationsinitiative für nachhaltige Lieferkettenmit Engelhorn, Universität Mannheim und dem SAP Innovation CenterNetworkInnovation, soziale Verantwortung und digitaler Pioniergeist sinddie Grundpfeiler der gemeinsamen Initiative "GreenMind2 inE-Commerce", die das Familienunternehmen Engelhorn, das SAPInnovation Center Network, der Lehrstuhl CSR an der UniversitätMannheim sowie die CAMELOT Consulting Group heute bekanntgaben. Zielder Initiative ist es, mit digitaler Innovation Lieferketten im(Online-)Handel nachhaltig zu gestalten und ein "grünes"Konsumverhalten zu unterstützen. Konzepte und digitale Lösungenliefert das kürzlich etablierte Kompetenzzentrum "GreenMind2" vonCAMELOT."Wir sind sehr glücklich, dass wir mit dem CAMELOT GreenMind2Kompetenzzentrum gerade hier in der Rhein-Neckar-Region mitnachhaltigen Innovationen vorangehen können. Denn Innovation aus den"Quadraten" hat Tradition. Mit Engelhorn, dem SAP Innovation CenterNetwork und der Universität Mannheim haben wir die idealenCo-Innovationspartner für ein nachhaltiges E-Commerce und "Green"Supply Chain Management gewinnen können", kommentiert Dr. JosefPackowski, CEO der CAMELOT Consulting Group, die Initiative."Zukunftsweisende Innovation findet heute nicht mehr hinterverschlossenen Türen, sondern in starken Partnerschaften statt."Engelhorn: Nachhaltigkeit im Online-HandelDas Familienunternehmen Engelhorn ist eine feste Wirtschaftsgrößein der Rhein-Neckar-Region. "Seit 130 Jahren versuchen wir nachhaltigzu wirtschaften und nicht an die nächste Quartalsbilanz, sondern andie nächste Generation zu denken", so Unternehmer Simon Engelhorn."Natur und Ökologie werden in Zukunft ein extrem wichtigerBestandteil unseres Geschäftsmodells sein. Ich freue mich darauf, mitKnow-how-Trägern wie CAMELOT, SAP und Universität Mannheim tragfähigelangfristige Lösungen zu schaffen."Technologische Basis von SAPFür die Innovationsinitiative hat Unternehmensberater Packowskiauch das SAP Innovation Center Network gewonnen. Engelhorn nutzt dieSoftware des Walldorfer Unternehmens SAP als Basisplattform, diespäter die nötigen Lieferkettendaten bereitstellen soll. TorstenZube, Leiter des SAP Innovation Center Network, kommentiert: "ImInnovation Center Network prüfen wir, wie neue Technologien Mehrwertstiften können. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wichtig für uns.Umso mehr freut es mich, gemeinsam mit unserem Partner CAMELOT, mitdem wir schon sehr viel Erfahrung in innovativen Projekten haben,unserem Kunden Engelhorn und der Universität Mannheim diesegemeinsame Initiative voranzubringen."UN-NachhaltigkeitszieleFür Professor Dr. Laura Edinger-Schons, die den Lehrstuhl fürCorporate Social Responsibility an der renommierten UniversitätMannheim innehat, steht die Initiative beispielhaft für die Umsetzungdes UN-Nachhaltigkeitsziels "Partnerschaften". "Partnerschaften sindein unglaublich wichtiges Mittel, um Nachhaltigkeitsziele zuerreichen", so Professor Schons. "Nachhaltiger Konsum ist ein äußerstkomplexes Thema und genau hier werden Partnerschaften benötigt, diedas Problem effektiv auf verschiedenen Ebenen bearbeiten können. Ichfreue mich sehr auf das Projekt."GreenMind2 für nachhaltige WertschöpfungskettenKonkrete Konzepte und digitale Lösungen für die Umsetzung einernachhaltigen Lieferkette und die Förderung eines "grünen"Konsumentenverhaltens liefert das Kompetenzzentrum GreenMind2 vonCAMELOT. Mit neuen Ideen und digitalen Innovationen möchte GreenMind2nachhaltiges Entscheiden und Handeln sowohl auf Unternehmens- alsauch Konsumentenseite erleichtern, beschleunigen und damit einenpositiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. Die Motivationhierfür entspringt dem CAMELOT-Selbstbild als Unternehmen, das seineVerantwortung für die Gesellschaft und nachfolgende Generationenernst nimmt. Das neue Kompetenzzentrum GreenMind2 verstärkt undbündelt dieses Engagement. Lösungen bietet GreenMind2 zum Beispiel inden Feldern Künstliche Intelligenz und Datenethik, Supply ChainManagement und Kreislaufwirtschaft, Smart City und IoT sowieReduzierung des Carbon-Footprints in der Logistik.Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.800 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. 