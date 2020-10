Co-Innovation zur Maximierung der Supply-Chain-Verarbeitungskapazität / CAMELOT und Celonis stellen neue Execution App für die Supply-Chain-Planung vor

Mannheim/München (ots) - CAMELOT Management Consultants, globaler Beratungsspezialist für das Management von Wertschöpfungsketten in der Prozess-, Konsumgüter und Fertigungsindustrie, und Celonis, weltweit führender Anbieter für Execution Management Systems (EMS), stellten heute die Demand-Driven Material Requirements Planning (DDMRP) Value Mining Execution Application vor. Die neue, gemeinsam entwickelte Anwendung ermöglicht es Unternehmen, ihre Execution Capacity, also die Verarbeitungskapazität, im Supply Chain Management zu erhöhen und Auswirkungen schwerwiegender Störungen der Lieferkette, wie beispielsweise die COVID-19 Pandemie, abzumildern.Die neue DDMRP Value Mining App bietet eine simulations- und KI-basierte Entscheidungsunterstützung zur Feinjustierung von Supply-Chain-Optimierungen. Unternehmen können so ihre Verarbeitungskapazität in der Lieferkette maximieren und dauerhaften geschäftlichen Mehrwert sicherstellen. Die Anwendung ist eine der ersten Execution Apps des neuen Celonis Execution Management Systems (EMS) (https://www.celonis.com/ems/). Entwickelt wurde sie in nur acht Wochen auf Basis von Celonis Studio (https://www.celonis.com/ems/celonis-studio/), einer innovativen Entwicklungsumgebung, in der Celonis Partnerunternehmen neue Anwendungen für ihre Kunden oder ihre Branche kreieren können. Die DDMRP Value Mining App kombiniert das marktführende Know-how von CAMELOT im Demand-Driven Supply Chain Management mit den technischen Möglichkeiten des Celonis EMS.Die Applikation ist für den sofortigen Einsatz im Celonis EMS Store (https://www.celonis.com/ems/ems-store/execution-apps-overview/) verfügbar. Sie hilft Unternehmen dabei, ihre Execution Capacity im Supply Chain Management schrittweise zu verbessern, indem sie die Supply-Chain-Planer zu den relevanten Informationen führt und simulations- und KI-basiert die Entscheidungsfindung unterstützt und automatisiert.Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, kommentiert: "Die DDMRP Value Mining App ermöglicht es Unternehmen, die Verarbeitungskapazität in der Supply Chain auf ein neues Niveau zu heben. Sie ist ein weiterer Meilenstein in unserem Bestreben, das Demand-Driven Supply Chain-Paradigma (https://www.camelot-mc.com/de/kompetenzen/supply-chain-management/was-ist-demand-driven-supply-chain-management/) für unsere Kunden umsetzbar zu machen. Indem sie unser umfassendes Demand-Driven Know-how mit den Möglichkeiten der Celonis-Technologie kombiniert, verhilft die App Unternehmen zu maximalen Verbesserungen bei Kundenservice, Lieferzeiten und Beständen."Hala Zeine, Chief Product Officer bei Celonis, ergänzt: "Die äußerst volatilen Geschäftsbedingungen von heute erfordern unverzügliche Reaktionen auf Situationen, die von der COVID-19-bedingten Unterbrechung von Lieferketten über Auswirkungen des Klimawandels bis hin zu unvorhersehbaren Kundenbedürfnissen reichen. Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre Execution Capacity kontinuierlich zu messen und Lücken zu beseitigen, wie z.B. die Materialverfügbarkeit, um eine kontinuierliche Versorgung der Produktion zu gewährleisten. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit unserem Platinum Sales Partner CAMELOT. Mit tiefgreifender Kenntnis der neuesten DDMRP-Techniken und fundiertem Supply-Chain-Fachwissen hilft CAMELOT Unternehmen dabei, die Execution Gaps zu schließen, die viele Unternehmen daran hindern, die volle Execution Capacity in der Supply Chain zu erreichen."The DDMRP Value Mining App ist ab sofort im Celonis EMS Store (https://www.celonis.com/ems/ems-store/) verfügbar.Über CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist ein weltweit führender Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com (https://www.camelot-mc.com/de/)Über CelonisCelonis ist davon überzeugt, dass jedes Unternehmen seine volle Execution Capacity freisetzen kann. Das neue Celonis Execution Management System baut auf der marktführenden Process-Mining-Technologie des Unternehmens auf und stellt eine ganze Reihe neuer Anwendungen, Instrumente, Plattform-Funktionen sowie das neue Celonis Studio bereit. Ziel ist es, Unternehmen bei allen Schritten zu unterstützen - von der Analyse über Strategie und Planung, bis hin zu Management, Aktionen und Automatisierungen. Celonis hat Tausende von Kunden, darunter ABB, AstraZeneca, Bosch, Coca-Cola, Citibank, Dell, GSK, John Deere, L'Oréal, Siemens, Uber, Vodafone und Whirlpool. Celonis hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und New York City, USA, und verfügt weltweit über 15 Niederlassungen.Pressekontakt:Kontakt CAMELOT Management Consultants AG:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comKontakt Celonis:Isabell HorvathDirector, Global CommunicationsCelonis SETheresienstraße 680333 MünchenEmail: i.horvath@celonis.comTel.: +49 151 74639221www.celonis.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell