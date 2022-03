Co-Diagnostics Aktie: Stark!

Die Aktien von Co-Diagnostics Inc. (NASDAQ:CODX) werden am Donnerstag nachbörslich höher gehandelt, nachdem das Unternehmen Finanzergebnisse und eine Gewinnprognose veröffentlicht hat. Co-Diagnostics meldete für das Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von 97,89 Mio. $, was einem Anstieg von 23,3 Mio. $ im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 1,23 US-Dollar pro Aktie, was einen Rückgang gegenüber dem Gewinn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung