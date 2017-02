Clueso hört die biologische Uhr ticken (FOTO)

Hamburg (ots) -Der deutsche Musiker Clueso (36, bürgerlich Thomas Hübner) sagt inder aktuellen GALA (Ausgabe 08/17, ab morgen im Handel), dass es ihmgenauso geht wie kinderlosen Frauen in seinem Alter: "Die Familie hatschon ein bisschen Angst, ob es den Hübner-Clan demnächst noch gibt.Mein Bruder legt nämlich auch nicht nach. Meine Eltern haben richtiggroße Lust auf Enkelkinder!"Er wolle irgendwann eigenen Nachwuchs und mache ab und zu "eineHochrechnung": "Wenn ich mit meinen Kindern spiele, will ich kein Opisein." Aber: "Bis jetzt hat es sich aber noch nicht ergeben. Ich binsehr romantisch veranlagt, es sollte dann auch alles passen ..."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell