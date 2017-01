Clueso beantwortet keine doofen Fragen mehr (FOTO)

Hamburg (ots) -Clueso, Sänger und Songschreiber aus Erfurt, hat im Laufe seinerMusikerlaufbahn gelernt, Nein zu sagen: "Als ich anfing, Musik zumachen, ließ ich mich manchmal zu Sachen überreden, die mireigentlich widerstrebten", sagt Clueso dem ZEITmagazin. Immer wiederseien früher "irgendwelche absurden Ideen" an ihn herangetragenworden: "Damals war ich noch zu schüchtern und zu verkrampft, umabzulehnen", so der 36-Jährige. "Heute bin ich etwas lockerer undsage schon mal, dass ich etwas doof finde." Vor einer Weile habe ihnein Radiomoderator gleich am Anfang des Studiogesprächs nach seinemKontostand gefragt. Clueso: "Bei so was verweigere ich mittlerweiledie Antwort, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben."Pressekontakt:Den kompletten ZEITmagazin-Beitrag dieser Meldung senden wir Ihnenfür Zitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, Fax: 040/3280-558, E-Mail: presse@zeit.de). DiesePresse-Vorabmeldung finden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell