Clues to the Neighbourhood lädt die Gäste des Hotel Indigo® ein, neugierig zu sein und die Welt um sich herum zu entdecken

London (ots/PRNewswire) - Kuratiert von Musikern, Künstlern und lokalenExperten, deuten die Hinweise auf die besten, sonst oft unbemerkten Erlebnisseim näheren Umfeld hinHotel Indigo® lanciert heute Clues to the Neighbourhood(https://belong.hotelindigo.com/) (Hinweise auf das nähere Umfeld) und bietetReisenden eine aufregende neue Möglichkeit, die besten Erlebnisse in der Gegendzu entdecken, in der sie sich gerade aufhalten.Clues to the Neighbourhood isteine Sammlung von Gegenständen und Artefakten, die in Zusammenarbeit mitHistorikern, Kreativdirektoren und Künstlern gesammelt wurden und durchkunstvoll präsentierte Installationen, die in das Design des Hotels integriertsind, zum Leben erweckt werden. Die Hinweise ermöglichen es Reisenden, dieErlebnisstätten des näheren Umfelds abseits der ausgetretenen Touristenpfade zuerkunden, sei es ein örtliches Museum, eine tolle Aussicht, ein Musiklokal, einelokale Boutique oder eine Gaststätte, wo man besonders gut essen und trinkenkann.Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8692151-hotel-indigo-guests-embrace-curiosity/Die für den Mercury Prize nominierte Sängerin und Songwriterin Laura Mvula unddie in Berlin lebende, stilprägende Digitalkünstlerin Cloudy Zakrocki arbeitetenmonatelang eng mit dem Hotel Indigo zusammen, um Clues to the Neighbourhood zukuratieren. Die Kuratoren haben eine Reihe von Gegenständen ausgewählt, die einestark ortsbezogene Geschichte erzählen oder eine einzigartige Perspektive aufein gut bekanntes Wahrzeichen aufzeigen. Von einem antiken Dekanter, der denpreisgekrönten Weinberg Welcombe Hills in Stratford-Upon-Avon darstellt, bis hinzu einem Spielzeug-Dinosaurier, der für den Spreepark Berlin steht, inspirierendie von ihnen gewählten Hinweise die Gäste, der näheren Umgebung unter die Hautzu gehen und ihre überraschendsten Geheimnisse zu entdecken.Cloudy Zakrocki bemerkt: "Hast Du jemals etwas getan, das so einzigartig ist,dass es schwierig war, es deinen Freunden zu erklären? Glauben Sie mir, meineHinweise auf die nähere Umgebung in Berlin sind auf jeden Fall etwas, das nurwenige kennen. Beispielsweise enthüllt einer meiner Hinweise, das man imBerliner Stadtteil Schöneberg einen Ort findet, wo man auf dem weltweit einzigenFreiluft-Gasometer bis zu einer Höhe von fast 80 Metern hochklettern kann. Esist wirklich etwas Einzigartiges, wenn man den Sonnenuntergang beobachtet undsich dabei frei wie ein Vogel fühlt und eine aufschlussreiche Aussicht auf eineder beliebtesten Städte der Welt genießt."Laura Mvula, die für die Royal Shakespeare Company die Musik für Anthony undCleopatra komponierte, während sie in Stratford-upon-Avon war, sagte: "MeineClues to the Neighbourhood sind keine Dinge, die man im Reiseführer findet -sondern genau das, wonach ich selbst auf meinen Reisen suche. Meine Hinweiseerfassen das Tempo der Stadt und dieses echte Gefühl der Ruhe undNachdenklichkeit, sowie einige der einzigartigsten Erlebnisse, die diese Stadtbietet. Mir gefällt es, wie die Hinweise, die von antiken Münzen bis hin zuzeitgenössischen Kunstdrucken reichen, den Gästen helfen, Stratford-upon-Avonauf mehrdimensionale Weise zu entdecken."Meredith Latham, Vice President, Global Hotel Indigo bei IHG®, kommentierte: "Esist die nähere Umgebung, die jedes Mal die besonderen Merkmale jedes HotelsIndigo inspiriert. Von der Gestaltung der Räumlichkeiten bis hin zu denGeschmacksrichtungen unserer Restaurantmenüs bringen wir unseren Gästen aufeinzigartige Weise die örtlichen Geschichten nahe. Unsere Hotels bieten ein Torzur Entdeckung einiger der lebhaftesten Orte der Welt. Mit diesem Projekt habenwir eine neue Möglichkeit, in unseren Gästen die Neugier auf die nähere Umgebungzu wecken."