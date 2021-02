Clubhouse: Exklusive Auftritte von Musk und Zuckerberg!

Clubhouse, der Audio-Chatroom im Silicon Valley, der nur auf Einladung funktioniert, ist jetzt eine der am schnellsten wachsenden Social-Media-Apps der Welt.

Laut Sensor Tower, einem Unternehmen für App-Analysen, rangiert Clubhouse in den USA unter den Top 30 der Apps, die iPhone-Nutzer in dieser Woche heruntergeladen haben, und liegt in neun Ländern, darunter Deutschland, Japan, Italien, Taiwan und Brasilien, auf Platz eins.

