Club der Millionäre: Die ersten Schritte zu deinem goldenen Ticket sind nicht so schwer, wie du denkst!

Um in den Club der Millionäre zu gelangen, benötigt man eine angesehene Ausbildung und einen hochrangigen Job, richtig? Nun, da liegt ein Körnchen Wahrheit versteckt. Aber nur ein Körnchen. Der Finanzberater Chris Hogan hat vor ein paar Jahren eine große Studie in den USA durchgeführt. Und die Ergebnisse sind auch für uns Fools in Deutschland von einigem Interesse.

So ist es ist definitiv wahr, dass die meisten Millionäre eine Hochschulausbildung haben. 88 % der von Hogan befragten Millionäre in den USA haben einen Bachelor-Abschluss. Zum Vergleich: Nur 33 % der Gesamtbevölkerung haben einen solchen Abschluss. Und nach Angaben der Georgetown University verdienen Menschen mit einem Bachelor-Abschluss im Laufe ihres Lebens 74 % mehr als Menschen, die nur einen Highschool-Abschluss haben.

Millionäre achten auf ihre Liquidität

Aber die Ausbildung ist bei Weitem nicht der einzige entscheidende Punkt. Hinzu kommt, dass viele Menschen einen Studienkredit aufnehmen, um eine Universität besuchen zu können. Das Problem ist in den USA natürlich weitaus größer als hierzulande. Aber aus meiner Sicht ist er einer der schlimmsten Fehler, die man als Student machen kann. Finger weg von Studienkrediten!

Du kannst dir damit dein Leben ruinieren. Schließlich nehmen dir solche Kredite die Chance, in den entscheidenden Anfangsjahren deiner Karriere Geld zu sparen und effektiv zu investieren.

68 % der Millionäre in den USA haben keinen einzigen Cent an Studienkrediten aufgenommen, während 49 % der Gesamtbevölkerung dies tun. Die Millionäre haben also verstanden, wie wichtig es ist, während ihrer Studienzeit schuldenfrei zu bleiben, damit sie zu Beginn ihrer Karriere Geld sparen können.

Bei diesen Karrieren handelt es sich übrigens nicht notwendigerweise um hoch bezahlte Jobs. Das ist ein Mythos. Tatsächlich hat das Haushaltseinkommen von 30 % von ihnen nie einen sechsstelligen Betrag pro Jahr erreicht. Und nur etwa ein Drittel von ihnen hat im Durchschnitt 100.000 US-Dollar im Jahr verdient.

Was machen US-Millionäre also beruflich?

Die drei wichtigsten Berufe sind Ingenieur, Buchhalter und Lehrer. Es stellt sich heraus, dass die meisten Millionäre normale Menschen mit normalen Berufen sind. Was sie auszeichnet, ist ihr Verhalten, nicht ihr Jahresgehalt.

Die Verantwortung für ihren finanziellen Erfolg tragen die Millionäre selbst. Die traurige Wahrheit ist, dass die meisten Menschen einfach keine Verantwortung für die Verwaltung ihrer Finanzen übernehmen. Nehmen wir etwa die Altersvorsorge. Zwar machen sich 56 % der US-Amerikaner Gedanken über den Ruhestand, aber nur wenige bereiten sich tatsächlich darauf vor.

Die Hälfte der Babyboomer haben nicht einmal 10.000 US-Dollar gespart. Und 80 % der Millennials wünschen sich, mehr in den Ruhestand zu investieren und einen Notgroschen anzulegen.

Was hält sie aber davon ab?

Schließlich sind sie selbst dafür verantwortlich, ihr Geld anzulegen. Niemand sonst kann das für sie tun. Millionäre verstehen das. Sie wissen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, was mit ihnen geschieht. Chris Hogan hat nachgehakt: 97 % sagen sogar, dass sie allein für ihr Schicksal verantwortlich sind.

Und jetzt kommst du ins Spiel: Millionär zu werden ist vielleicht zu hoch gegriffen. Und hoffentlich ist Geld nicht alles in deinem Leben. Dennoch solltest du dir Gedanken machen: Wie stellst du dir deinen Ruhestand vor?

Versuche, ein kristallklares Bild von deiner Zukunft zu zeichnen. Dann kannst du weiterplanen: Wie viel Geld wirst du genau benötigen, um deine Vision zu verwirklichen? Fang noch heute damit an. Niemand wird dir diese Arbeit abnehmen können.

Merke: Millionäre sind keine seltene Klasse von Menschen

Nicht alle von ihnen wurden mit Geld und Privilegien geboren. Viele von ihnen sind ganz normale Menschen, die sich schon früh im Leben Ziele gesetzt haben. Sie waren und sind bereit, hart zu arbeiten und Opfer zu bringen, um diese Ziele zu erreichen. Den Traum von der ersten Million verwirklichen sich zahlreiche ganz normale Menschen jeden Tag. Wie die Geldanlage an der Börse sie dabei unterstützt, erfährst du hier.

Der Artikel Club der Millionäre: Die ersten Schritte zu deinem goldenen Ticket sind nicht so schwer, wie du denkst! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022